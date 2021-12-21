Минспорта Татарстана будет привлекать к строительству спортобъектов частных инвесторов

С 2023 года в городах с численностью более 300 тыс. человек при строительстве спортивного объекта будут привлекаться частные инвестиции. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замминистра спорта Татарстана Алмаз Мингулов.

«С 2023 года Минспорта в городах с численностью населения более 300 тыс. человек будет каждый проект спортивного объекта предлагать частному партнеру. Выделяться средства не будут, пока не будет проработан вопрос с частными инвесторами, вне зависимости от масштаба объекта. Спорт – это направление, интересное многим партнерам. В Татарстане также мы видим большой интерес инвесторов», – отметил спикер.

Он добавил, что в республике уже реализован один крупный проект по такой схеме. Благодаря исполнению первого в России муниципально-частного контракта в сфере спорта в регионе появился спортивно-оздоровительный центр, который включает в себя различные спортивные и восстановительные залы.