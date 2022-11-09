Инвесторы «Мотор Сич» из КНР обвинили Киев в злоупотреблении властью

Китайские инвесторы украинского предприятия «Мотор Сич» считают, что Киев злоупотребляет властью и подавляет деловую активность. Причиной такого заявления стала национализация активов компании. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы всегда решительно выступали против преступных действий государства Украины, касающихся злоупотребления государственной властью, подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью и подавления нормальной деловой деятельности предприятий», — говорится в заявлении главы компании Beijing Skyrizon Ван Цзина. В 2009 году эта компания выкупила 75% акций «Мотор Сич».

Ранее стало известно о том, что киевские власти национализируют ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич». Эти активы в настоящий момент получили статус военного имущества и были переданы Минобороны Украины.