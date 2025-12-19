«Инвесторов лучших республика манит»: как чествовали тех, кто вкладывается в Татарстан

Новый пятизвездочный отель у моста «Миллениум», темные костюмы с красными акцентами, предновогоднее настроение и разговоры о миллиардах инвестиций: в Казани прошло заключительное в этом году заседание Клуба инвесторов Татарстана. На встрече подвели итоги года, говорили о будущем экономики республики и благодарили тех, кто вкладывается в ее развитие





В Казани прошло заключительное в этом году заседание Клуба инвесторов Татарстана

Инвесторы и представители власти собрались в предпраздничной обстановке в отеле у моста «Миллениум»

Локацией заключительного заседания Клуба инвесторов в этом году стал новый пятизвездочный отель Noble Millennium Panorama. В приглашениях был обозначен дресс-код – смарт-кэжуал темных оттенков, деловой стиль, но некоторые гостьи выбрали вечерние платья, чтобы поддержать предновогоднюю атмосферу на встрече.

Хозяйка вечера – глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина – выбрала в этот вечер бархатное черное платье и туфли-лодочки на шпильках в цвет своему наряду.

В оформлении темного зала преобладали красные акценты – в честь символа Нового года, красной огненной лошади. Некоторые мужчины надели красные галстуки-бабочки. За новогоднее настроение отвечали цветочные композиции с хвойными ветками.

Среди гостей были руководители предприятий и бизнесмены, члены Правительства республики, главы муниципальных образований, а также представители дипкорпуса Китая, Индии, Турции и других стран. В ожидании начала они делали совместные фотографии, обсуждали уходящий год, а дамы позировали художнику, который дарил гостьям рисунки в конце вечера.

Заседание Клуба инвесторов совпало по времени с «Итогами года с Владимиром Путиным». К началу встречи Президент России уже ответил на вопросы заместителя главного редактора «Татар-информа» Артура Халилуллова

Участникам Клуба инвесторов показали видео, где Путин отвечает на вопрос «Татар-информа» в «Итогах года»

Так случилось, что заседание Клуба инвесторов совпало по времени с «Итогами года с Владимиром Путиным». К началу встречи Президент России уже ответил на вопросы заместителя главного редактора «Татар-информа» Артура Халилуллова.

Запись трансляции показали на большом экране для всех гостей заседания, среди которых был и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Заместитель главного редактора «Татар-информа» спросил у главы государства, какими должны быть акценты во взаимоотношениях России с исламским миром. Владимир Путин для начала поздоровался на татарском языке: «Исәнмесез!»

«Я уверен, что пример Татарстана, безусловно, является в высшей степени положительным. И многие мои коллеги из стран с преимущественно исламским населением обращают на это внимание и смотрят на тот опыт, положительный опыт сосуществования людей разных национальностей, религий, который нам демонстрирует Татарстан», – сообщил Президент РФ.

Подробный ответ Путина на вопросы «Татар-информа» можно прочитать в нашем материале.

Рустам Минниханов сообщил, что по итогам года объем инвестиций в основной капитал Татарстана превысит 1,6 трлн рублей Фото: rais.tatarstan.ru

Благодарность Минниханова инвесторам, которые делают выбор в пользу Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов со сцены обратился к инвесторам, которые вкладываются в развитие республики.

«Здесь собрались те, чьи проекты уже работают в Татарстане или только начинают свою реализацию. Для нас большая честь, что вы делаете свой выбор в пользу нашей республики. Благодарим вас за это», – сказал Раис.

Он сообщил, что по итогам года объем инвестиций в основной капитал Татарстана превысит 1,6 трлн рублей. По этому показателю республика находится на первом месте в ПФО и на шестом месте в России в целом. Регион – лидер во внешней торговле в масштабах Приволжского федерального округа.

«Наша доля в округе – 28%. Пока у нас цифры за девять месяцев – это $10,4 млрд инвестиций из-за рубежа, они небольшие, ограничены, это связано с сегодняшней ситуацией», – пояснил Минниханов.

Татарстан, по его словам, намерен наращивать сотрудничество с Китаем, Индией, странами ближнего зарубежья, Юго-Восточной Азии и исламского мира. Минниханов также считает, что нужно посмотреть в сторону Латинской Америки и активизировать работу в этом направлении.

Дивеш Кумар рассказал, что Индия сегодня активно развивается и готова сотрудничать с Татарстаном, а основа для взаимодействия заложена именно форумом TIME Фото: rais.tatarstan.ru

Инвесторы рассказали о планах и воспели Татарстан в прямом смысле

На заседание Клуба инвесторов традиционно приглашают зарубежного эксперта. В этот раз им стал Почетный представитель Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии Дивеш Кумар. Это не случайно – Казань в этом году впервые приняла Первый бизнес-форум «TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность». Он успешно прошел с 8 по 9 октября. Дивеш Кумар рассказал, что Индия сегодня активно развивается и готова сотрудничать с Татарстаном, а основа для взаимодействия заложена именно форумом TIME.

Следом выступили инвесторы, которые поделились своим опытом инвестирования в республику, рассказали о ходе проектов и планах на будущее. Основатель и владелец группы компаний «ЛайнерТек» и «Техникс» Александр Кочуров рассказал о создании многофункционального производственного комплекса по бестраншейным технологиям в сфере ЖКХ на территории Зеленодольского района в Свияжском мультимодальном логистическом центре.

Генеральный директор Камской производственной компании «ТЭМПО» Радик Шарифуллин сообщил о планах по выпуску подшипников, в которых нуждается отечественный автопром, в том числе КАМАЗ, «АвтоВАЗ». Первый подшипник должен сойти с конвейера весной 2025 года. Пока 80% используемых подшипников в российском автопроме – импортные, заверил Шарифуллин.

Генеральный директор компании «Сария Раша» Ольга Родионова пригласила Минниханова на завод в «Алабуге» Фото: rais.tatarstan.ru

Генеральный директор компании «Сария Раша» Ольга Родионова пригласила Минниханова на завод в «Алабуге», где производятся кормовые добавки животного происхождения. ﻿﻿В 2026-2027 годах компания намерена вложить в проект еще 600 млн рублей инвестиций.

Генеральный директор компании «Татлифт» Гульшат Загидуллина рассказала о планах создать Приволжский центр компетенций, на который нужен 1 млрд рублей инвестиций. Там хотят производить высокоскоростные лифты, судовые лифты, эскалаторы, траволаторы, инвалидные подъемники. В планах – построить испытательную башню, наладить производство комплектующих и довести уровень локализации до 90%.

В заключение всех выступлений глава «Татлифта» вместе с коллегами исполнила песню про инвесторов – таким был предновогодний сюрприз для всех гостей. «Инвесторов лучших республика манит», – пелось в ней. Судя по улыбке и «браво» в конце песни, Раис Татарстана подарок оценил.

Предновогоднее время – пора чудес и исполнения желаний. Вот так сегодня на заседании Клуба инвесторов исполнилась мечта подростка Данияра Насрутдинова

Минниханов сыграл в «Слабое звено» в одной команде с победителем шоу «Умнее всех»

Предновогоднее время – пора чудес и исполнения желаний. Вот так сегодня на заседании Клуба инвесторов исполнилась мечта подростка Данияра Насрутдинова. Он – победитель 4-го сезона популярного шоу «Умнее всех» в этом году и пожелал сыграть с Раисом Татарстана в интеллектуальную игру.

Мечта сбылась – мальчик сидел за одним столом с Миннихановым, Минуллиной и рядом других гостей, которые стали одной из команд в игре «Слабое звено». Ее для инвесторов провела популярная телеведущая Мария Киселева.

Мечта сбылась – мальчик сидел за одним столом с Миннихановым, Минуллиной и рядом других гостей, которые стали одной из команд в игре «Слабое звено». Ее для инвесторов провела популярная телеведущая Мария Киселева Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Участники отвечали на вопросы из разных областей и сфер не только экономики, но и культуры, науки, истории и других.

В традициях «Слабого звена» ведущая подшучивала над отстающими игроками и задавала риторические саркастические вопросы. Например: «Кто думает медленнее, чем строится казанское метро?» Увы, команда под названием «Рубль», где играли Насрутдинов и Минниханов, стала только второй, уступив первенство игрокам из команды «Рупий».

Награды нашли своих победителей

Официальная часть завершилась вручением наград финалистам конкурса «Инвестор года». Критериями для отбора стали объем вложенных средств в инвестиционный проект на территории РТ и уровень социальной значимости проекта.

«Социально ответственный инвестор» – «Нэфис Косметикс», «Реинвестор года» – компания «Дарлетто», «Инвестор года» – холдинговая компания «Чистополье».

Официальная часть завершилась вручением наград финалистам конкурса «Инвестор года» Фото: rais.tatarstan.ru

Елабужский район – лучшее муниципальное образование (МО) Татарстана по инвестиционной деятельности с федеральными режимами. Высокогорский район взял награду как лучшее МО РТ по инвестиционной деятельности среди муниципальных образований. Лучшим муниципальным образованием РТ по инвестиционной деятельности среди городских образований ожидаемо выбрали Казань. Лучшим муниципальным образованием РТ по инвестиционной деятельности среди территорий опережающего развития (ТОР) – Зеленодольский район.

Награды за освещение работы Агентства инвестиционного развития вручили представителям СМИ. «Татар-информ» стал лучшим интернет-СМИ в освещении инвестиционной деятельности. В категории «Лучшее федеральное СМИ в освещении инвестиционной деятельности» победил ТАСС, а «РБК-Татарстан» взял награду как региональное СМИ. Лучшая телевизионная площадка – ГТРК «Татарстан», а спецприз «За верность традициям» взяло издание «Казанские ведомости».

Талия Минуллина отметила, что средний срок реализации инвестпроектов – 5-7 лет и «когда ты уже ввязался в инвестиционный проект и начал его реализовывать, выходить из него – это просто глупо» Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Минуллина считает, что ОЭЗ и ТОР заиграют «новыми красками» в 2026-м

Глава АИРа Талия Минуллина назвала «Татар-информу» две ключевые тенденции, которые, по ее мнению, ощутят инвесторы Татарстана в следующем году.

«Первая тенденция – это однозначно пересмотр инвестиционных планов либо в сторону увеличения сроков, либо в сторону уменьшения объемов производства», – сказала Минуллина.

Она отметила, что средний срок реализации инвестпроектов – 5-7 лет и «когда ты уже ввязался в инвестиционный проект и начал его реализовывать, выходить из него – это просто глупо».

«Я думаю, что этот пересмотр инвестиционных планов наш ожидает в масштабном формате. Мы и в этом году эту тенденцию видим, но думаю, в следующем году она только усилится», – сказала Минуллина.

Вторая тенденция связана с налоговой реформой 2026 года. Напомним, что с нового года НДС вырастет с 20 до 22%, льготы по страховым взносам отменят, а лимиты для «упрощенки» и «патента» снизят.

«Я думаю, что наши налоговые зоны с преференциями, так скажем, новыми красками заиграют в 2026 году», – пояснила Минуллина.

С учетом новых налоговых реалий ОЭЗ «Алабуга», «Иннополис» и «Зеленая Долина», а также пять территорий опережающего развития в Татарстане – это то, что будет работать на предпринимателей, уверена глава АИРа.