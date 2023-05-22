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В купальный сезон-2023 казанцам откроют пять городских пляжей
Летом для купания жителей и гостей татарстанской столицы заработают пять муниципальных пляжей и три места досуга у воды. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления гражданской защиты Казани Сергей Чанкин.
Он напомнил, что 1 июня в Казани стартует купальный сезон. Безопасность на водных объектах столицы будет организована в соответствии с постановлением исполкома города.
«Для отдыха казанцев и гостей города будут открыты пять муниципальных пляжей — „Локомотив“, „Нижнее Заречье“, „Озеро Глубокое“, „Озеро Комсомольское“, „Озеро Большое Лебяжье“», — рассказал Чанкин.
Докладчик добавил, что для горожан будут доступны три организованных места отдыха возле воды — у озер «Большое Лебяжье» и «Изумрудное», а также у озера в Парке Победы.
«На каждом муниципальном пляже и месте отдыха у воды с 1 июня по 30 августа запланировано ежедневное дежурство троих спасателей и медицинского работника. Все пляжи будут укомплектованы лодками, спасательным снаряжением и медикаментами», — заключил Сергей Чанкин.
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