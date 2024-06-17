Инвестор приобрел почти 86% акций «Казанской ярмарки» за 1,2 млрд рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

ОАО «Казанская ярмарка» продало ООО «Регионфинанс» 85,78% своих акций более чем за 1 млрд 208,7 млн рублей — это примерно на 110 млн больше, чем изначально планировали власти столицы Татарстана. Карточка аукциона была размещена на сайте «ГИС Торги».

Акции «Казанской ярмарки» было решено продать в целях исполнения Прогнозного плана приватизации муниципальной собственности Казани на 2023−2025 годы, а также для «эффективного управления муниципальным имуществом и пополнения доходной части бюджета» города.

Реализацией пакета занимался Комитет земельных и имущественных отношений столицы РТ. Площадь выставочной площадки превышает 20 тыс. кв. метров.