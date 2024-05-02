Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Власти Казани решили выставить на торги долю акций «Казанской ярмарки» за 1 млрд рублей
Власти Казани поручили выставить на торги 85,78% акций ОАО «Казанская ярмарка». Согласно постановлению из сборника документов, планируется реализовать пакет из 671 157 акций. Прописанная рыночная стоимость всех ценных бумаг – 1 098 824 000 рублей. Документ был подписан исполняющим обязанности руководителя исполкома Азатом Нигматзяновым.
Уточняется, что «Казанскую ярмарку» хотят продать «в целях исполнения «Прогнозного плана приватизации муниципальной собственности Казани на 2023−2025 годы», а также для «эффективного управления муниципальным имуществом и пополнения доходной части бюджета Казани».
Реализовать пакет акций поручено комитету земельных и имущественных отношений исполкома Казани.
ОАО «Казанская ярмарка» является центральной площадкой в Татарстане, где проводят выставки и ярмарки. Площадь выставочной площадки – свыше 20 тыс. «квадратов».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»