Инвестиционный совет при главе Нижнекамского района признан одним из лучших в Татарстане

Инвестиционный совет при главе Нижнекамского района признан одним из лучших в Республике Татарстан в номинации «За вклад в развитие инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства».

Накануне в Казани состоялся финал II Республиканского конкурса «Лучший совет предпринимателей среди муниципальных районов Татарстана». В торжественной обстановке награда была вручена первому заместителю руководителя исполкома Нижнекамского района Радмиру Беляеву.

«Я выражаю искреннюю признательность ассоциации за высокую оценку работы нашей команды, всем коллегам Центра по поддержке и развитию предпринимательства Нижнекамска и, конечно же, нашим предпринимателям», — поблагодарил Беляев.

В Нижнекамске с 2016 года ведется активная работа по привлечению инвестиций, на территории Нижнекамского района образована ТОСЭР, для размещения новых производств создано три промышленных парка.

Промпарк «Нижнекамск» располагается на площади в 53 гектара, здесь размещается 17 резидентов. К 2023 году две очереди промпарка дадут 5 млрд рублей инвестиций с созданием 3 тыс. рабочих мест. В индустриальный парк «Пионер» инвестировано 1,5 млрд рублей и создано 170 рабочих мест.

При поддержке инвестиционного совета реализуются крупные социальные проекты — в марте открылся фитнес-центр, в августе планируется запуск семейного торгово-развлекательного центра «Манзара», до конца года начнет работу оздоровительный центр «Нижнекамские термы».

Организатором конкурса выступила Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса республики.

Также по результатам работы конкурсной комиссии под председательством члена Общественной палаты РФ и заместителя председателя Общественной палаты РТ Мунира Гафиятуллина были определены победители в номинациях «За вклад в формирование благоприятного делового климата в муниципальном районе», «За вклад в формирование равной конкурентной среды в муниципальном районе», «За продуктивное взаимодействие с властью в развитии малых форм хозяйствования и кооперации», «За вклад в инновационное развитие малого и среднего бизнеса», «За вклад в развитие туризма и сферы услуг» и «За вклад в развитие благотворительных и социальных и проектов».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что резидент ТОСЭР «Нижнекамск» запустит новый корпус для расширения линейки производства.

Фотографии предоставлены Центром по поддержке и развитию бизнеса Нижнекамска.