Инвестиции в новый проект «Соллерс авто» в Елабуге превысят 5,5 млрд рублей

Общий объем инвестиций в проект ПАО «Соллерс авто» по производству двух новых моделей легких коммерческих автомобилей (LCV) под брендом «Соллерс» на заводе в Елабуге превысят 5,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Речь идет как об инвестициях новой «дочки» «Соллерс авто», ООО «Соллерс Алабуга», так и об инвестициях компаний-поставщиков. При этом совокупные инвестиционные обязательства «Соллерс авто» в рамках специального инвестиционного контракта вырастут с 7 млрд рублей до 9,9 млрд.

Председатель совета директоров ПАО «Соллерс авто» Адиль Ширинов обратил особое внимание на то, что в рамках нового проекта по производству линейки LCV «планируется задействовать весь текущий персонал предприятия „Соллерс Форд“, приостановившего свою деятельность в РФ, тем самым обеспечив сохранение трудового коллектива».

Кроме того, предполагается обеспечить высокий уровень локализации новых продуктов, в том числе за счет развития уже существующих и создания новых предприятий-поставщиков на территории особой экономической зоны «Алабуга». В частности, запланированы запуск производства дизельных двигателей и штамповочного производства, локализация ключевых электронных модулей, элементов шасси и изделий из пластика.

Помимо этого, в Татарстане должен быть создан отдельный Центр НИОКР и продуктового развития «Соллерс авто», к работе в котором будут привлекать российских и иностранных инженеров, выпускников профильных технических вузов из республики и других регионов России.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Соллерс» начнет выпуск двух новых моделей авто под своим брендом на заводе в Елабуге. Дополнительное соглашение в специальный инвестиционный контракт компании внесено на Восточном экономическом форуме.