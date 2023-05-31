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Инвестиции в новый курорт рядом с Лаишево сократили на 9 млрд рублей
Инвестиции в новый туристический проект рядом с городом Лаишево составят 16 млрд рублей, тогда как изначально в него предполагалось вложить до 25 млрд. Об этом «Татар-информу» рассказал заместитель генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Денис Секачев.
«Нам удалось снизить количество необходимых инвестиций в проект до 16 млрд рублей за счет рационального подхода к планированию территории. Из этой суммы 4,7 млрд — это бюджетные средства, остальные — инвестиционные», — сообщил собеседник агентства.
При этом название проекта до сих обсуждается: «Камское море» остается одним из вариантов, однако рассматриваются и другие. В ближайшее время на утверждение в республику корпорация направит свои предложения.
Более подробно о проекте курорта читайте в материале «Татар-информа»: «Фактически, это как Мальдивы»: на Камском море откроют марину для яхт и набережную.
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