Инвестиции в «Новую Портовую» могут превысить 500 млрд рублей

В Казани завершают разработку первого этапа проекта благоустройства «Новой Портовой». Об этом рассказала главный архитектор столицы РТ Ильсияр Тухватуллина на встрече экспертного сообщества, которая была посвящена перспективам развития данной территории, сообщает «РБК Татарстан».

Редевелопмент «Новой Портовой» охватит 287 га, из них 72 га будут отведены под благоустройство и озеленение. Здесь будут созданы как открытые общественные пространства, так и закрытые для местных жителей. Также здесь появится набережная общей протяженностью 12 км.

В генеральном плане заложено строительство здесь станций метро и транспортно-пересадочных узлов, добавила Тухватуллина. Кроме того, в «Новой Портовой» планируется возведение 1,5 млн кв. м жилья и 1,3 млн кв. м коммерческих помещений.

Срок реализации проекта, по планам мэрии столицы РТ, составит 10 лет. Инвестиции в него могут превысить 500 млрд руб.

Концепция «Новой Портовой» звучит как «Казань — город на воде». По задумке разработчиков, она откроет жителям столицы Татарстана и туристам свободный доступ к Волге.