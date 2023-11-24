«Интертат» приглашает присоединиться к своему каналу в «Дзен»

Самый популярный сайт на татарском языке «Интертат» приглашает читателей подписываться на свой канал в «Дзен». В нем редакция публикует самые интересные материалы по тематикам: судьбы, шоу-бизнес, кухня, полезные советы, культура и др.

Напомним, в октябре 2023 года «Интертат» внесли в Международную книгу рекордов «Интеррекорд» и реестр рекордов России в категории «Самый посещаемый веб-сайт на татарском языке». Количество уникальных посетителей интернет-издания за год – 1 350 000.

Тематика издания охватывает различные отрасли. В нем освещают политическую, экономическую и социальную жизнь Республики Татарстан, а также рассказывают о татарах, проживающих в других регионах России и за рубежом.

«Интертат» — первая татарская электронная газета. Сайт заработал в конце 2001 — начале 2002 года. Учредитель — АО «Татмедиа».