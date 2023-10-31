«Интертат» установил рекорд по посещаемости среди сайтов на татарском языке

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Интертат» внесен в Международную книгу рекордов «Интеррекорд» и реестр рекордов России в категории «Самый посещаемый веб-сайт на татарском языке».

«Самый посещаемый сайт на татарском языке в России — это „Интертат“ с 1 350 000 уникальных посетителей в год. Главный редактор Рамис Латыпов», — отмечается в INTERRECORD.

Это крупнейшее в Евразии агентство регистрации мировых рекордов и достижений — первая международная русскоязычная альтернатива Guinness World Records («Книги рекордов Гиннесса») со штаб-квартирой в Праге.

«За последний год „Интертат“ смог привлечь невероятные 1 миллион 350 тысяч уникальных посетителей, генерируя более 18,1 миллиона просмотров, согласно данным „Яндекс.Метрика“. Эти впечатляющие цифры не оставляют сомнений в том, что „Интертат“ стал надежным источником информации для татарскоговорящей аудитории. Результаты рейтинга liveinternet.ru тоже подтверждают популярность сайта „Интертат“. Он уверенно занимает место в топ-10 самых читаемых ресурсов в регионе Казань и входит в топ-30 в Уфе», — указано в реестре рекордов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Главный редактор сайта «Интертат» Рамис Латыпов отметил, что сбор доказательной базы для внесения сайта в реестр рекордов занял большое время. Требовались неоспоримые доказательства того, что посетители сайта — живые люди, которые не случайно попали на «Интертат», а являются его регулярными читателями. В итоге доказательная база была принята, и 17 октября рекорд был зарегистрирован. Диплом был получен сегодня.

«Это зафиксированный результат упорной работы нашей редакции в течение долгого времени. „Интертат“ занял первенство уже в 2018 году и до сих остается самым популярным сайтом среди татар. И количество читателей растет с каждым годом. Спасибо нашему коллективу, спасибо нашим читателям, спасибо нашим героям. Мы лучшие и продолжим работать на благо развития татарской журналистики», — сказал Рамис Латыпов и выразил благодарность АО «Татмедиа».

Коллектив поздравил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и пожелал им творческих побед и новых рекордов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Бывают разные титулы, разные достижения. Но ни у кого из нас, даже у русскоязычных изданий, не вызывает сомнения, что действительно среди татароязычной аудитории ресурс номер один — это „Интертат“. Это всеми официально признается. Номер один не только в России, но и на всей планете. Когда мы только начинали, некоторые медиаменеджеры выражали сомнение, говорили, что татар в интернете мало. Вот результат — татары читающий народ. Хочу поблагодарить Рамиса Латыпова и огромный коллектив. Они патриоты, они знают свое дело, пишут хорошо и интересно», — сказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Интертат» — первая татарская электронная газета. Сайт заработал в конце 2001 — начале 2002 года. Учредитель — АО «Татмедиа».