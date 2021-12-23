Интернет-пользователи Британии оценили слова Путина на пресс-конференции

Часть читателей британской газеты Daily Mail отреагировала на слова Президента РФ Владимира Путина о намерении России всеми способами обеспечить свою безопасность. Некоторые из них высоко оценили эту декларацию, сообщает РИА Новости.

«Слова Путина о том, как Америка отреагирует, если Россия начнет вмешиваться в мексиканские отношения с США, были удачными. НАТО необходимо отступить и прекратить попытки закрепиться», — заявил один из пользователей с никнеймом jimnyj.

Комментатор с ником youknowitisright в свою очередь предположил, что никто не осмелится пойти против России, а потому никакой войны не будет.

В ходе большой ежегодной пресс-конференции 23 декабря Президент России Владимир Путин 3 часа 56 минут отвечал на вопросы представителей СМИ. При этом российский лидер поделился своим видением многих проблем. В частности, он заявил, что Россия будет отставить свою безопасность, если НАТО продолжит продвигаться на восток.