Интерфейс Telegram полностью переведен на татарский язык

Интерфейс мессенджера Telegram полностью переведен на татарский язык, причем в основном — силами одного волонтера. Об этом сообщает издание «Миллиард.Татар».

Перевод интерфейса популярного мессенджера откроет новые возможности для пользователей, говорящих на татарском языке, и поспособствует его сохранению и популяризации в цифровом пространстве. Для людей с родным татарским общение в Telegram теперь станет более комфортным и интуитивно понятным.

В качестве переводчика интерфейса мессенджера выступил Ильгиз Зигангиров, который ранее переводил на татарский софт, настольные ролевые игры и статьи о спорте. Проект реализован без привлечения бюджетных средств.

«Миллиард.Татар» проведет 11 сентября, в 11.00 по московскому времени, в брифинг-зале АО «Татмедиа» (Казань, ул. Декабристов, д. 2) посвященную этому событию пресс-конференцию.

Помимо Ильгиза Зигангирова, гостем мероприятия станет директор Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова Академии наук РТ Ильгиз Халиков. В качестве модератора выступит участник проекта «Миллиард.Татар» Ильгизар Вахитов.

Речь пойдет о процессе перевода и его значимости для татарского сообщества, планах по дальнейшему развитию татароязычного контента в Telegram и проблемах перевода современных IT-терминов на татарский язык (балансе между понятным и родным).