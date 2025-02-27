Инструмент самозапретов поможет на треть снизить объем кредитного мошенничества

Ожидается, что механизм самозапретов поможет снизить объемы кредитного мошенничества на треть. Таким прогнозом поделился с «Татар-информом» депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

«Если в 2024 году примерно 13 млрд рублей было похищено в виде кредитов, то мы предполагаем, что на треть можно будет эту сумму снизить за счет самозапрета. При этом мошенники не стоят на месте, наша задача двигаться более быстрыми темпами. Поэтому и дальше будем работать над этой темой», — сказал парламентарий.

Объем кредитного фрода — когда злоумышленники используют данные жертв и оформляют на них кредиты — оценивается в 12,8 млрд рублей за прошлый год, подсчитал Банк России.

У россиян с 1 марта появилась возможность оформить самозапрет на кредиты на портале Госуслуг. С 1 сентября появится еще возможность сделать это через МФЦ.