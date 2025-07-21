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Общество 21 июля 2025 13:04

Инструктор по выживанию Штыб рассказал, как человеку уберечь себя от нападения лисы

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Чтобы лиса ночью не залезла к вам в палатку, разведите костер, а при встрече с животным соблюдайте максимальную осторожность. Об этом «Татар-информу» сообщил инструктор по выживанию Максим Штыб.

Ранее сообщалось, что в одном из лагерей в Крыму лиса напала на детей. Животное ночью залезло в палатку и покусало ребят, пишет «Радио 1».

«На людей бросаются только те лисы, которые заражены бешенством. Поэтому при встрече с этими животными надо быть осторожными: сильно лиса не покалечит, но бешенством заразить может. В палатки здоровые лисы тоже не залезают, но для страховки можно разжечь костер, поскольку на горящий огонь она точно не пойдет», – сказал собеседник агентства.

В случае, если лиса все-таки укусила человека, то первым делом надо обратиться к врачу и сделать прививку от бешенства. Также не следует оставлять детей без присмотра, резюмировал инструктор.

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#дикая лиса #нападение животных #безопасность #бешенство #полезная информация
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