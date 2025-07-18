Инструктор Алешкин объяснил, как человеку уберечь себя от нападения медведя

Чтобы уберечь себя от встречи с медведем, не следует хранить в палатке продукты, предметы личной гигиены, а женщинам также нужно отказаться от похода в лес во время критических дней. Об этом «Татар-информу» сообщил инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин.

Ранее сообщалось, что в Елизовском районе на Камчатке медведь напал на спящую в палатке туристку. Женщина получила тяжелые травмы и сейчас находится в больнице, доложило краевое управление СК России.

«Самое главное: не храним никакие продукты в палатке. Их нужно вывешивать в 15-20 метрах от места вашего ночлега. Особенно если речь идет о сильно пахнущих продуктах: шоколаде, печенье, сухом молоке, сгущенке. Помните, что хищника очень сильно привлекает запах. Также женщинам не стоит хранить в палатке предметы личной гигиены, их тоже нужно класть как можно дальше от места спанья. Еще один важный момент: в период критических дней в походы нельзя ходить ни в коем случае, потому что запах крови привлекает хищника», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при встрече с медведем ночью лучшее средство защиты – использование перцового баллончика.

«Если же встреча с хищником произошла днем, то животное также может отпугнуть использование громких звуковых сигналов, наподобие сирен и других «пищалок», – резюмировал инструктор.