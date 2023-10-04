Инструктор о контрактниках: «Есть те, кто идет за деньгами, но большинство – за Родину»

«У всех самые разные поводы пойти служить, самые разные ситуации»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За руки на службу не тащим, каждый делает выбор сам»

Сейчас Андрей работает инструктором пункта отбора граждан на военную службу по контракту в Татарстане. До этого находился в зоне специальной военной операции. Там он встречал и размещал военнослужащих, выполнял боевые задачи в составе штурмовых групп. Готовил новоиспеченных контрактников перед отправкой из Казани, а потом встречал их в зоне СВО и помогал там освоиться.

Андрей, по каким причинам чаще всего люди идут подписывать контракт?

У всех самые разные поводы пойти служить, самые разные ситуации. Кто-то едет на СВО за деньгами, кто-то родом из новых регионов России, кто-то идет от безысходности, другие – по патриотическим соображениям, идут воевать за Родину.

Сейчас большая часть тех, кто обращается за подписанием контракта, это люди от 40 лет и старше. За время, которое я работаю, так было всегда. Мы разговариваем, проверяем. Если человек для службы подходит, заключаем контракт и отправляем в воинские части. Молодежь боится. Но мы никого за руку не хватаем, каждый гражданин делает выбор самостоятельно.

На какой срок заключается контракт?

В данный момент – от года и больше. Единовременная выплата от Министерства обороны в 195 тысяч тоже предусмотрена. Раньше было так: если гражданин уже ранее проходил военную службу по контракту либо срочную службу, он мог заключить контракт на один год. Если же не служил ранее, то первый контракт заключался на два года. Сейчас, на время СВО, каждый гражданин может заключить контракт на один год и более, даже если он не проходил срочную службу.

«Сейчас большая часть тех, кто обращается за подписанием контракта, это люди от 40 лет и старше» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почему нельзя заключить контракт на месяц или два, а потом уже продлить?

Конечно, если бы это было возможно, желающих у нас было бы больше. Но продуктивность и эффективность таких военнослужащих была бы крайне низкой, если не нулевой. Только боевое слаживание сейчас проводится от двух недель до трех месяцев.

Подразделение, которое мы сейчас комплектуем, до сих пор проходит слаживание с мая 2023 года. Им поставлена определенная задача и даны определенные сроки на выполнение. Недавно мы ездили, смотрели, как уроженцы Татарстана проходят подготовку на военном полигоне. Там хорошие инструктора и медицинская подготовка, все проходит на должном уровне. Срок подготовки военнослужащего также зависит от его специальности.

Опять же, возвращаясь к вопросу о контрактах сроком в пару месяцев. Если человек и подразделение не обучены, от них смысла никакого не будет на поле боя. Коэффициент полезного действия будет нулевой, боевая задача выполнена не будет, а вот потери, наоборот, будут.

Куда можно отправиться служить?

Это самый частый вопрос, выбор у нас есть. Сейчас важнейшее направление для нас – это укомплектование личным составом военных частей, которые принимают участие в специальной военной операции. Но есть и другие части, которые не принимают участия в спецоперации. Все зависит от желания человека – что ему ближе и где он ранее проходил военную службу.

Либо он приходит и говорит: «Хочу на СВО». И тогда уже мы сами ему предлагаем место прохождения службы и специализацию в зависимости от нашего задания. В прошлом году Татарстан комплектовал именные батальоны «Алга» и «Тимер». Желание человека учитывается обязательно. Есть такие люди, которые окончили вузы, ссузы, которые не готовы ехать на СВО. Такие тоже есть. Но их намного меньше, процента два-три всего от общего числа. Люди приходят и конкретно говорят: «Мы хотим на СВО», и мы им помогаем оформиться.

Многие люди, которые идут подписывать контракт, уже знают, куда они хотят пойти. У кого-то родные, друзья, соседи служат в определенных воинских частях и зовут туда. В прошлом году так было с «Алгой» и «Тимером». Даже на сегодняшний день приходят письма: «Хочу попасть в это подразделение».

«Многие люди, которые идут подписывать контракт, уже знают, куда они хотят пойти» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Пока военнослужащие не убыли в зону СВО, в части они получают в среднем 35 тысяч рублей»

Как проверяют состояние здоровья человека перед отправкой?

Мы отсеиваем кандидатов с проблемами со здоровьем. Бывает так, что люди сами не знают о своих болячках. Сначала у них все хорошо, а потом они не могут пройти врачей либо обнаруживаются проблемы с сердцем и другими органами. Но сейчас оформление контракта стало быстрым – буквально за сутки можно пройти всех докторов. Кандидаты приходят, их сразу направляют на военно-врачебную комиссию, и все – уже понятно, кого домой, а кого на службу.

Что если человек хочет сразу на СВО, а не сидеть в части без выплат участникам спецоперации?

Это одна из самых распространенных проблем – из-за неправильных ожиданий. Военнослужащие говорят: «Здесь это заставляют делать, то заставляют делать, а я так не хочу». Это значит, что человек не готов служить, он думает, что ему по прибытии в часть по подготовке изначально будут платить по 204 тысячи рублей в месяц. Но это не так.

В части военнослужащий будет получать обычную зарплату – от 35 тысяч рублей в месяц на рядовой должности. Сумма может быть и больше, но это индивидуально. Это зависит от звания, должности, выслуги, квалификации, районного коэффициента, степени секретности и многих других факторов.

«При заключении контракта и подтверждении этого с нашей стороны гражданина освобождают от обязанности регулярной явки» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Высшее образование дает какие-то преимущества контрактнику?

Конечно. За высшее образование доплаты нет, но человек может пойти сразу на командную должность. Местами есть определенный дефицит офицеров. Если военнослужащий с высшим образованием покажет себя на службе, особенно в зоне СВО, у него очень хорошие перспективы получения офицерского звания и дальнейшей карьеры в МО и правоохранительных структурах, где воинские звания тоже котируются.

При этом есть нюансы: если человек пойдет после службы работать в полицию, то его воинское звание сохранится. А вот с полицейскими званиями все наоборот. Они в вооруженных силах не котируются. К нам приходят бывшие сотрудники, пенсионеры органов внутренних дел, они тоже отправляются на военную службу, но в воинском звании рядового.

Берут ли на контрактную службу людей с судимостью?

Люди с судимостью – это отдельная тема. Мы рассматриваем заявки, но есть определенные уголовные статьи, которые неприемлемы и с ними запрещено проходить службу. Назвать их не могу, перечень постоянно меняется. Ставить уголовников, в том числе бывших, в ряды вооруженных сил – сейчас такой задачи нет. Буквально сегодня нам писали из колонии, отвечаем им: «Пока нет возможности взять на службу». Придет указание, внутренняя команда, только после этого будем набирать таких кандидатов.

По каждому случаю работаем индивидуально. Условно осужденные и освобожденные условно-досрочно тоже приходят к нам, мы с ними беседуем. Затем связываемся с теми сотрудниками правоохранительных органов, которые осуществляют за ними надзор, и затем уже принимаем решение. При заключении контракта и подтверждении этого с нашей стороны гражданина освобождают от обязанности регулярной явки. Мы только ходатайствуем, а решение принимают правоохранительные органы.

Можно ли самому выбрать, когда отбывать в воинскую часть?

Если у кандидата, который прошел все мероприятия отбора, но еще не подписал контракт, есть незаконченные дела и он хочет их доделать и только потом убыть на службу, то мы его личное дело просто откладываем в сторону. Если же кандидат подписал контракт, то через два-три дня он убывает на службу. Бывает, человек заболевает, тогда он предоставляет нам соответствующие справки, мы их прикладываем к его личному делу и у него появляется своего рода отсрочка.

Мы предупреждаем, если человек, оказавшись в воинской части, отказывается от прохождения службы, что-то ему там не понравится, то за ее самовольное оставление ему грозит ответственность, вплоть до уголовной. Это должен понимать каждый.

Что взять с собой в воинскую часть?

Это очень индивидуально. Когда у нас, инструкторов, спрашивают, мы советуем взять гигиенические принадлежности и индивидуальные необходимые лекарства. Когда военнослужащие прибывают в части, всем остальным их там полностью обеспечивают.

Просто надо понимать, что все лишнее придется таскать на себе. Поэтому брать стоит только необходимые вещи, в разумных объемах. Что касается сигарет, то с ними на СВО проблем вообще никаких нет – они поступают фурами с гуманитарной помощью. Но правила строгие – никакого алкоголя. Перед убытием мы проверяем личные вещи военнослужащих и если находим алкоголь, то уничтожаем его.

«В Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. В Казани заключить контракт удобнее, потому что есть центр «Батыр», там можно пройти все в одном месте» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ

«Если есть кредит, то на время службы вы получите отсрочку»

Что если у человека есть кредиты, кто будет их оплачивать пока он на службе?

Об этом часто спрашивают. Мы даем справку о поступлении гражданина на военную службу по контракту. Заемщику банк предоставляет отсрочку. В этих каникулах банки никогда никому не отказывают. Бывает, что человек садится в автобус, убывает на военную службу и вдруг в самый последний момент вспоминает, что у него есть какие-то незавершенные дела, в том числе с банками. Тогда к нам приходят его представители, члены его семьи, и мы выдаем справку для получения отсрочки им.

В каких городх Татарстана больше всего желающих пойти служить по контракту?

В Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. В Казани заключить контракт удобнее, потому что есть центр «Батыр», там можно пройти все в одном месте. Но оформиться на службу по контракту можно и в каждом районном центре Татарстана.

В чем преимущество заключения контракта в Татарстане?

Что касается денег, то разные районы периодически запускают дополнительные выплаты кандидатам. Также у нас в Татарстане есть единовременные выплаты на детей, по 20 тысяч рублей на каждого ребенка, бесплатное посещение спортивных центров. Есть бесплатное питание в школах, бесплатные детские сады для детей военнослужащих на СВО.

В разработке еще целый ряд материальных мер поддержки. Но кроме них есть такие преимущества, каких нет в той же Москве. Это возможность заключить контракт и убыть на военную службу вместе с друзьями, попасть с ними в одну воинскую часть, в одно подразделение. Думая о будущем, служить со своими людьми рядом будет намного легче.

Куда и как поступают деньги во время службы по контракту?

После заключения контракта человек в пункте отбора выбирает банк, в который будет поступать его денежное довольствие и выплаты Министерства обороны. Здесь с нами работают сотрудники банков. Можно выбрать один из четырех банков. Гражданину выдается банковская карта, он передает нам реквизиты и дальше контактирует с банком сам.

Если у человека уже есть своя карта «Мир» одного из предлагаемых четырех банков, он нам дает только реквизиты, и больше ничего не надо.