Инструктор Центра «Воин»: Президент прав, БПЛА очень пригодятся в мирной жизни

Инструктор-методист Центра «Воин», ветеран боевых действий, кавалер Ордена «Мужества» Анвар Мухаметзянов поддержал заявление Владимира Путина о применении дронов в гражданской сфере.

«Я полностью согласен с Владимиром Владимировичем в вопросе [применения] беспилотных систем. Президент мыслит в правильном направлении, этот вопрос очень своевременный и нужный. Рано или поздно прекратятся боевые действия и наступит мир – мы в этом не сомневаемся. Эти мощности, которые создавались несколько лет, нужно будет использовать в разных областях в мирной жизни. К тому же у нас появятся специалисты, которые работают с такими системами. Использование беспилотников в экономике обязательно даст положительные результаты. Внедрение БПЛА в народное хозяйство принесет свои плоды», – отметил ветеран СВО, комментируя прямую линию главы государства.

По его словам, любые боевые действия приводят к развитию новых технологий.

«Новый конфликт выявил потребность в беспилотных системах. Появились самые разные дроны: летательные, наземные и подводные. Все они найдут свое применение в гражданской сфере», – уверен Анвар Мухаметзянов.

Сегодня, 19 декабря, в прямом эфире Владимир Путин подводит итоги уходящего года. В 2025 году мероприятие проходит уже в третий раз в объединенном формате: вопросы могут задавать как журналисты, так и граждане. Программа началась в 12:00 по московскому времени.