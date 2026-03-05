Асгат Сафаров: СМИ должны информировать общество, а не превращать человеческую боль в шоу

Средствам массовой информации Татарстана следует внимательнее относиться к публикациям, связанным с различными трагедиями. Важно не превращать это в шоу. Об этом на расширенном заседании Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» сообщил руководитель администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

«Отдельно хочу остановиться на профессиональном подходе в освещении трагедий. Все чаще медиа не информируют, а превращают трагедию в шоу. Она превращается в сериал с новыми деталями, шок притупляется, а насилие воспринимается как привычный фон. Давайте утвердим ключевую профессиональную норму информировать общество, а не превращать человеческую боль в шоу», – сказал он.

Публикуемые подробности работают как сценарий для подражания, что провоцирует новые трагедии, добавил Сафаров.