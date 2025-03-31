Институт татарской энциклопедии выпустит персональную энциклопедию «Муса Джалиль»

Персональная энциклопедия «Муса Джалиль» находится в работе у команды Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М. Хасанова АН РТ, рассказала директор учреждения Эльмира Галимова на пресс-конференции «Татар-информа».

«Команда, которая работала над энциклопедией по Каюму Насыри, уже ставит перед собой задачу подготовить персональную энциклопедию Мусы Джалиля к его юбилею», — рассказала Галимова.

Муса Джалиль — советский татарский поэт. С 1939 он возглавлял Союз писателей ТАССР, был депутатом городского Совета Казани. В 1941 году поэт добровольно ушел на фронт, где попал в плен. «За распространение советской идеологии» и участие в антивашистском подполье поэт был казнен в берлинской тюрьме Плетцензее на гильотине. Указом Президиума Верховного Совета СССР Мусе Джалилю было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Стихотворному сборнику «Моабитские тетради», написанному в плену, была присуждена Ленинская премия.

Напомним, что в 2026 году исполнится 120 лет со дня рождения Мусы Джалиля.

Выход персональной энциклопедии «Муса Джалиль» не станет последней. Институт планирует выпускать и другие труды о заметных татарских личностях. Например, должны появиться энциклопедии Волжской Булгарии, Золотой Орды, а также татарских диаспор в Центральной Азии. Подробнее читайте в интервью Галимовой главному редактору «Татар-информа».