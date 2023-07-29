Институт развития городов назвал самые частые обращения татарстанцев по «Нашему двору»

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

С начала года поступило более 4,8 тыс. обращений от татарстанцев, связанных с реализацией республиканской программы «Наш двор». Об этом руководитель Фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина сообщила на субботнем совещании в Доме Правительства.

«Прошедшие две недели, благодаря активным дождям, ярко показывают недочеты дорожных работ, в частности вертикальной планировки территорий», – доложила она.

В пример Зиннатуллина привела ситуцию во дворе, расположенном по улице Г. Камала в Арске, где не был выполнен отвод воды от входной группы в подъезд. Кроме того, среди частых обращений – складирование строительного мусора (Лениногорский, Елабужский районы) и повреждение асфальтового покрытия (Набережные Челны).

Зиннатуллина отметила, что по республике ведется мониторинг проделанных работ с выездом на место. Специалисты будут выезжать в период с 29 июля по 11 августа.

Докладчик рассказал, что в трех районах Татарстана полностью завершены дорожные работы по программе «Наш двор», о чем сообщал «Татар-информ».