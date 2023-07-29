В трех районах Татарстана полностью завершены дорожные работы по программе «Наш двор»

На 476 дворовых территориях завершены дорожные работы по республиканской программе «Наш двор». Об этом руководитель Фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина сообщила на субботнем совещании в Доме Правительства.

Так, средний процент выполнения составил 76%. В 27 районах республики он составил более 70%, в том числе в трех районах – 100% (Аксубаевский, Апастовский, Черемшанский).

По словам Зиннатуллиной, еще в 369 дворах дорожные работы продолжаются.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными районами провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.