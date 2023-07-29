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Руc Тат
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Общество 29 июля 2023 10:33

В трех районах Татарстана полностью завершены дорожные работы по программе «Наш двор»

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На 476 дворовых территориях завершены дорожные работы по республиканской программе «Наш двор». Об этом руководитель Фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина сообщила на субботнем совещании в Доме Правительства.

Так, средний процент выполнения составил 76%. В 27 районах республики он составил более 70%, в том числе в трех районах – 100% (Аксубаевский, Апастовский, Черемшанский).

По словам Зиннатуллиной, еще в 369 дворах дорожные работы продолжаются.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными районами провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

#программа наш двор #совещание в доме правительства рт
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