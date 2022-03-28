Институт археологии РАН выложил в интернет общедоступную карту археологических находок РФ
Институт археологии Российской академии наук опубликовал на своем сайте первую версию общедоступной карты археологических находок РФ. Об этом заявил президент РАН Александр Сергеев, сообщает пресс-служба Кремля.
«То есть любой желающий — в том числе турист, студент — может зайти на сайт и посмотреть, где у нас расположены какие наши археологические находки», — отметил глава академии на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.
Российский лидер в свою очередь подчеркнул, что это поможет молодежи погрузится в культурное наследие РФ.
«Да. Это как раз фундаментальное основание для изучения материального, нематериального культурного наследия», — согласился Сергеев.
Ранее 2022 год в России по решению Президента был официально объявлен годом культурного наследия народов России ради сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного многообразия.