На видео попала драка казанца с автоинспекторами, возбуждено уголовное дело

В социальных сетях появилось видео, на котором на улице Пушкина в Казани мужчина набросился на сотрудников ГИБДД.

Как удалось установить, инцидент произошел сегодня. Автоинспекторы остановили автомобиль, пассажир которого был не пристегнут. На замечание сотрудников мужчина среагировал агрессивно, после чего набросился на них.

37-летнего мужчину задержали. Возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении полицейского». Решается вопрос о заключении задержанного под стражу. Расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.