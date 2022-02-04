Инсайдер TSN: Кубок мира по хоккею может пройти в 2024 году

В 2024 году может состояться Кубок мира по хоккею. Об этом сообщает инсайдер канадского спортивного канала TSN Пьер Лебрюн.

По словам Лебрюна, важным моментом является то, что Кубок мира — 2024 пройдет в середине сезона.

«Национальная хоккейная лига и профсоюз хоккеистов провели встречу на прошлой неделе, чтобы начать обсуждение Кубка мира 2024 года. Наиболее интригующий моментом является вероятность того, что соревнование пройдет в феврале, а не в обычном формате в сентябре», — заявил Лебрюн.

Ранее Кубок мира по хоккею проходил три раза — в 1996, 2004 и 2016 годах. Участие в Кубке мира принимают сильнейшие хоккеисты планеты, включая и игроков из НХЛ.

В последний раз турнир состоялся в канадском Торонто. В нем участвовали восемь команд: Канада, США, Россия, Финляндия, Чехия, Швеция, сборная Европы и сборная Северной Америки до 23 лет. Победу одержала Канада, обыгравшая в полуфинале сборную России (5:3), а в финале — сборную Европы (3:1, 2:1).

Ранее шесть хоккеистов сборной России сдали положительные тесты на коронавирус после прилета в Пекин, о чем сообщало ИА «Татар-информ».