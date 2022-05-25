Инсайдер «Матч-ТВ» назвал возможных новичков «Рубина» из ФНЛ

Опорный полузащитник «Кубани» Валерий Чуперка, полузащитник Артем Попов, у которого закончился контракт с «Балтикой», и футболист «Енисея» Александр Зотов могут стать первыми новичками казанского «Рубина» после вылета в ФНЛ.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Ильев, который считается главным инсайдером по ФНЛ.

Также, по данным источника, ранее стало известно, что в «Рубин» может перейти еще один игрок «Балтики» Максим Кузьмин.

«В "Балтике" он не останется, у воспитанника "Динамо" — несколько вариантов, среди которых есть "Торпедо", которое пока, правда, предметно ни с кем не общалось. Кроме того, его хочет вернуть "Факел". Кузьмин уже выступал в Воронеже, и оттуда у него жена», — написал Ильев.

Напомним, что в субботу «Рубин» напрямую вылетел в РПЛ после поражения на своем поле «Уфе» в последнем туре российского чемпионата.

«Рубин» по итогам сезона занял 15-е место. 23 мая генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов провел трехчасовую итоговую пресс-конференцию. Спортивная редакция «Татар-информа» публиковала большой материал об этом.