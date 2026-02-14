Инсайдер Карпов: «Рубин» не получит Годяева и Олейникова

Хавбек Данила Годяев

Фото: скриншот видео fclm.ru

Московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» договорились об обмене игроками, которыми интересовался казанский «Рубин». Об этом пишет инсайдер Иван Карпов.

«Локомотив» получит нападающего Ивана Олейникова, а «Крыльям» достанется полузащитник Данила Годяев вместе с доплатой в размере 100 млн рублей.

Сумма компенсации, которую может получить самарская команда, меньше, чем те 130 млн рублей, которые, по данным источника «Чемпионата», предложил «Рубин». «Зато „Крылья“ закроют долги и откроют возможность дозаявлять новичков», – пояснил Карпов.

В сезоне 2025-2026 годов Олейников принял участие в 18 матчах. В 13 играх премьер-лиги 27-летний форвард отметился двумя голами и двумя голевыми передачами. В пяти играх Кубка России ему не удалось записать на свой счет ни одного результативного действия.

Годяев в текущем сезоне принял участие в пяти матчах: трех играх премьер-лиги и двух – Кубка России. Каких-либо успехов на счету 21-летнего хавбека нет.