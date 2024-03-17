Иностранных наблюдателей на выборах угостили блинами в Альметьевске

В Альметьевске за ходом голосования следит делегация иностранных наблюдателей. Сегодня гостей из Гватемалы, Доминиканской Республики, Бангладеш, Индонезии, Испании и Танзании угостили блинами и устроили для них настоящие народные гулянья, сообщает «Альметьевск ТВ».

Делегация из 10 человек прибыла в город накануне и в тот же день оценила работу избирательного участка №792 в МЦ. Сегодня они посетили участки №797 в татарском государственном драмтеатре и №808. Затем они побывали в гимназии «Адымнар-Альметьевск», на УИК №817.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).