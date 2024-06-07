Иностранные студенты КИУ — отличники по итогам «Тотального диктанта-2024»

Фото: пресс-служба КИУ имени Тимирясова

В Культурном центре имени А. С. Пушкина состоялась торжественная церемония награждения участников и диктующих «Тотального диктанта». Этот год для Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова ознаменовался высокими результатами: 12 студентов из других стран приняли участие в акции, четверо из них написали диктант на «отлично».

Иностранные студенты из стран дальнего зарубежья обучаются в КИУ на программе бакалавриата «Лингвистика» (профиль «Русский язык как иностранный»). Четверо лучших студентов КИУ имени Тимирясова из Колумбии были приглашены на церемонию награждения в Культурный центр имени Пушкина, где получили сертификаты отличников и памятные подарки.

Неотъемлемой частью проекта «Тотальный диктант» является тест TruD для иностранных студентов. Тест состоит из девяти интересных и познавательных заданий, разработанных экспертами РКИ на основе оригинального текста диктанта и позволяющих оценить знание лексики, фразеологии, грамматики русского языка, умение соотносить содержание письменного текста и инфографики. Финальное, десятое задание — это небольшой отрывок из того же текста, который участники теста пишут под диктовку, что дает им почувствовать дух и атмосферу основной акции.

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова ежегодно принимает участие в этой акции. Этот год является юбилейным как для проекта «Тотальный диктант», так и для КИУ.

Впечатлениями от участия поделилась студентка КИУ Эрнандез Перез Жарик Йисет. «Мне понравилось участие в акции. Я очень рада, что получила возможность принять участие в награждении. Я была очень впечатлена тем, что одной из наград стала книга, что было, на мой взгляд, отличной идеей, поскольку книги являются основой знаний», — сказала она.