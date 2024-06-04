«Горе от ума» и «Идиот»: отличникам Тотального диктанта в Казани подарили книги

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани, в Культурном центре имени Пушкина, на третий день фестиваля русской культуры «ПушкинФест» наградили отличников международной просветительской акции «Тотальный диктант», а также самых активных дикторов, представителей проявивших наибольший интерес к мероприятию районов Татарстана и самых результативных площадок очного написания диктанта.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Республика Татарстан всегда в лидерах по количеству участников акции „Тотальный диктант“. И мы рады, что ежегодно растет и количество партнеров „Тотального диктанта“, в том числе в среде бизнеса. Многие подарки награждаемым в этом году были предоставлены именно благодаря бизнес-партнерам акции. Я благодарю всех организаторов, волонтеров, партнеров. Всем желаю здоровья, благополучия и поздравляю всех с предстоящим Днем русского языка, который отмечается 6 июня», — сказал заместитель начальника Управления по реализации национальной политики Департамента по внутренней политике Раиса Татарстана Евгений Ефимов.

Вместе с представителем компании «СИБУР» Юлией Меречиной, которая 20 апреля выступила в качестве диктора акции в Казани, он провел церемонию поощрения районов и площадок «Тотального диктанта».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Самой крупной (многочисленной) площадкой написания «Тотального диктанта» в республике оказался в этом году лицей №1 Зеленодольского района. Самой крупной площадкой в Казани по абсолютному показателю — Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Самой крупной площадкой по относительному показателю, то есть по наибольшему количеству учащихся учебного заведения, стало Казанское танковое училище. Самым эффективным административно-территориальным образованием по итогам «Тотального диктанта-2024» признан Тюлячинский район. А за самый большой прирост участников акции был награжден Ютазинский район.

«Я видела в лицах людей, кто писал „Тотальный диктант“, реальное счастье. Это мероприятие делает людей не просто более грамотными, но и более счастливыми», — подчеркнула Юлия Меречина.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дикторов этого года наградили заместитель председателя Комитета Государственного Совета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова и народная артистка республики, актриса Казанского ТЮЗа Нина Калаганова.

«В такие трудные времена проходит этот диктант, я много лет принимаю в нем участие. Это так интересно! Так хорошо! Я хочу, чтобы это мероприятие, а его даже трудно назвать мероприятием — этот праздник — проходил много-много лет. И становился всё интереснее и прекраснее», — заметила Нина Калаганова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Среди медийных персон в этом году дикторами «Тотального диктанта» стали ведущая прогноза погоды на местном ТВ Анастасия, ведущие местных новостей Ольга Лаврова и Гузель Зайнакова, народная артистка Татарстана Гузель Шакирзянова, депутат Госсовета РТ Раиль Шамсутдинов, ведущий правительственных мероприятий Идель Киямов.

«Я каждый раз испытываю трепет удивления и восхищения теми людьми, которые приходят поддержать эту акцию. Огромные слова благодарности, что вы не жалеете ни своего времени, ни своей энергии, что вы приходите с детьми, с внуками… У нас олимпийский принцип: главное не победа — главное участие. Удивительные тексты, которые нам доводится честь диктовать. Они всегда открывают нам новый мир современной русской литературы. Вы не просто проверяете уровень своей грамотности, вы еще раз соприкасаетесь с великой ценностью — ценностью слова. А главное — вы полностью разделяете идеи автора, поскольку они все посвящены любви к отечеству», — подчеркнула начальник Управления общего образования Министерства образования и науки РТ Татьяна Алексеева, принимавшая участие в акции в качестве диктора.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Автором текста «Тотального диктанта» в этом году, напомним, стала писатель Анна Матвеева.

Татьяна Алексеева, а также новый координатор акции «Тотальный диктант» в РТ Сергей Шиманов, директор Культурного центра имени Пушкина Галина Елистратова и председатель Русского национально-культурного объединения Татарстана Ирина Александровская наградили отличников «Тотального диктанта». В их числе оказалась и обозреватель «Татар-информа» Оксана Романова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В подарок отличникам «Тотального диктанта» достались наклейки с логотипом акции и пара книг: одно из изданий КЦ Пушкина о русской культуре в Казанском крае и произведение классической литературы. К выбору последних организаторы акции подошли филологически изобретательно и иронично: кому-то досталось «Горе от ума», кому-то «Обломов», а иным и вовсе «Идиот».

«ПушкинФест» начался 1 и 2 июня масштабными мероприятиями в парке «Черное озеро». Здесь были организованы ярмарка, мастер-классы, концерты народной и академической музыки. 4 и 5 июня мероприятий фестиваля русской культуры будут продолжатся в Культурном центре имени Пушкина – все они бесплатны, но необходима предварительная онлайн-регистрация на сайте учреждения. Утром 6 июня «ПушкинФест» завершится чтением стихов «солнца русской поэзии» и возложением цветов к памятнику Пушкина около оперного театра Казани.