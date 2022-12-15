Иностранец, который сбил бабушку с внуком, заявил, что уехал с места ДТП из-за испуга

МВД России опубликовало видео с допросом иностранца, который накануне на улице Бигичева в Казани на высокой скорости сбил бабушку с внуком на пешеходном переходе. После случившегося водитель быстро уехал с места ДТП.

Как заявил задержанный, он не заметил переходящих дорогу пешеходов. А после ДТП он испугался – поэтому и уехал. Свою вину он признал.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что на улице Бигичева «Лада» на большой скорости сбила бабушку с внуком на зебре, после чего водитель уехал с места ДТП. Стражи порядка нашли и задержали водителя в тот же день. Суд принял решение лишить его водительских прав на полтора года, оштрафовать, а также выдворить из страны за нарушение въезда или пребывания в России.