Иноагенты не смогут вывести за рубеж рубли с российских спецсчетов

Иностранные агенты, получающие финансирование на специальные рублевые счета, смогут использовать эти средства исключительно на территории России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что разрабатываемый законодательный акт запретит вывод средств за границу.

«Деньги со спецсчета иноагентам можно будет снять только лично на территории России, вывести за рубеж их нельзя. Деньги будут лежать на счету, ждать, когда они приедут», – цитирует ТАСС.

Ранее он отмечал, что депутаты рассматривают возможность введения особых правил для выплат иностранным агентам, касающихся доходов от интеллектуального труда. Планируется, что все финансовые поступления от творческой деятельности будут зачисляться на обязательный специальный рублевый счет иностранного агента.

Кроме того, Володин подчеркнул, что депутаты также прорабатывают меры, которые не позволят тем, кто выехал из России, обогащаться за счет движимого и недвижимого имущества, расположенного на территории страны.

«Мы изучаем возможность распространить эту норму [про спецсчета] на тех, кто уехал из России и высказывается оскорбительно по отношению к стране и участникам СВО, при этом получая средства от сдачи в аренду и продажи своего имущества на территории РФ», – уточнил Володин.