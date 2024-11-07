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Общество 7 ноября 2024 10:18

Госдума прорабатывает порядок выплат иноагентам за интеллектуальную деятельность

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В Госдуме прорабатывается законопроект, который установит специальный порядок выплаты средств иноагентам за их интеллектуальную деятельность. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Предполагается, что все доходы от творческой деятельности будут поступать на отдельный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов. Использовать иные способы получения средств будет запрещено.

Законопроектом будет предложено ввести особый порядок выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. В их числе: произведения науки, литературы и искусства, исполнения и фонограммы, сообщения в радио- или телеэфирах, изобретения и товарные знаки.

«Существуют лица, которые не являются иноагентами, но, уехав, высказывают негативные мнения о России. Для них также будут разработаны меры, направленные на прекращение обогащения за счет движимого и недвижимого имущества», — дополнил председатель ГД.

#иноагент #Госдума #законопроекты
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