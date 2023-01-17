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Культура
17 января 2023  15:57

Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище

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Сегодня в Москве простились с народной артисткой СССР Инной Чуриковой. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище, сообщает РИА Новости.

Церемония прощания прошла во вторник в храме Христа Спасителя. Президент России Владимир Путин, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и патриарх Кирилл прислали венки.

С народной артисткой пришли проститься актрисы Лия Ахеджакова, Александра Захарова, Людмила Поргина, Юлия Рутберг, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, худрук Театра Наций Евгений Миронов и др.

Актриса театра и кино Инна Чурикова скончалась 80-м году жизни 14 января.

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