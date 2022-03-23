Иннополис займется реализацией ряда совместных проектов с компаниями Узбекистана

Иннополис намеревается реализовать ряд совместных проектов с компаниями Узбекистана. Соответствующие соглашения были заключены в ходе визита делегации Татарстана в эту страну, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера РТ Романа Шайхутдинова.

Помимо курирующего Иннополис Романа Шайхутдинова, в состав делегации входят генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов, мэр Иннополиса Руслан Шагалеев и ректор Университета Иннополис Александр Тормасов.

В частности, в Ташкенте прошла встреча с министром инновационного развития Узбекистана Иброхимом Абдурахмоновым. Стороны договорились о подготовке на базе Университета Иннополис более 30 проректоров и преподавателей вузов центральноазиатской страны в области цифровой трансформации.

Кроме того, договоренность предусматривает проведение совместных мероприятий по продвижению решений малых инновационных компаний и стартапов, в том числе на IT-платформе министерства.

Помимо этого, состоялась встреча с министром по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзодом Шерматовым. Она была организована в Ташкентской области на площадке IT-академии «Аструм» (аналог парижской Школы 42). Стороны обсудили возможность найма IT-специалистов из Узбекистана для удаленной работы в Иннополисе.

Подписано соглашение о сотрудничестве между городом Иннополис и IT-академией «Аструм». Оно предусматривает реализацию инвестиционных и стартап-проектов на территории Иннополис и особой экономической зоны «Иннополис». В самом Узбекистане планируется создать IT-поселение по аналогии с Иннополисом.

Тогда же была подписана и дорожная карта в рамках меморандума о сотрудничестве между ОЭЗ «Иннополис» и IT-парком Узбекистана. Она направлена на развитие мер поддержки по увеличению количества высокотехнологичных компаний, проведению совместных мероприятий и представлению экосистем на инфраструктурных площадках сторон.

Роман Шайхутдинов также принял участие в круглом столе по межрегиональному сотрудничеству Республики Татарстан и Республики Узбекистан. Там были подписаны меморандум о взаимопонимании между Университетом Иннополис и Университетом Инха (Ташкент) с целью академического сотрудничества и дорожная карта в рамках меморандума о сотрудничестве между ОЭЗ «Иннополис» и Единым общереспубликанским процессинговым центром. Заключены также соглашения о научно-техническом сотрудничестве Университета Иннополис с компаниями «Узбекнефтегаз» и Sanoat Energetika Guruhi.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Республику Узбекистан. Он в том числе примет участие в закладке первого камня технопарка «Чирчик».