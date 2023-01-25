Иннополис планирует запустить первый блок Центра обработки данных в конце 2023 года

В декабре этого года на территории ОЭЗ «Иннополис» планируется запуск первого из двух блоков Центра обработки и хранения данных площадью 7,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра Татарстана, курирующий развитие Иннополиса, Роман Шайхутдинов на коллегии Минцифры РТ по итогам прошлого года. В мероприятии принял участие Президент РТ Рустам Минниханов.

«Сегодня в ОЭЗ „Иннополис“ реализуется целый ряд инфраструктурных проектов. В прошлом году компания „Росатом“ приступила к строительству Центра обработки и хранения данных, и в декабре текущего года ожидается ввод в эксплуатацию первого из двух блоков на 1 000 стоек», — заявил Шайхутдинов.

Он добавил, что компания уже принимает заявки и ведет переговоры по предоставлению ресурсов центра с потенциальными пользователями.

Ранее гендиректор ОЭЗ «Иннополис» сообщал, что инвестиции в проект уже составили свыше 11 млрд рублей и что Центр обработки данных станет крупнейшим на территории Поволжья.