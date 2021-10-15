Иннополис первым в мире отмечен наградой fDi за тестирование беспилотников

Особая экономическая зона «Иннополис» получила премию fDi в номинации «Автоматизированное управление» (Automated Driving) за тестирование беспилотных машин. Об этом сообщает пресс-служба ОЭЗ со ссылкой на ежегодный рейтинг лучших особых экономических зон мира Global Free Zones of the Year.

Рейтинг подготовлен журналом fDi Intelligence, который входит в группу Financial Times. При его составлении эксперты обратили внимание на особые усилия ОЭЗ «Иннополис» по содействию устойчивому развитию по требованиям ESG и внедрению новых автоматизированных технологий.

«Российский технологический гигант „Яндекс“ тестирует доставку еды в городе без участия человека. За последние два года беспилотные такси совершили около 12 тыс. поездок по городу», — прокомментировал это достижение Иннополиса редактор сектора глобальных рынков fDi Intelligence Алекс Ирвин-Хант.

По мнению генерального директора ОЭЗ «Иннополис» Рената Халимова, в таком результате есть большая заслуга не только самой особой экономической зоны, но и города Иннополиса. «Благодаря усилиям мэрии города Иннополис стал площадкой для тестирования новейших технологий, которые позволяют автоматизировать многие процессы и существенно повысить качество среды», — отметил он.

При этом Халимов напомнил, что это уже третья победа ОЭЗ «Иннополис» в ежегодном рейтинге Global Free Zones of the Year. В 2019 и 2020 годах его составители обращали внимание на достижения Иннополиса в номинациях «Инфраструктура для сотрудников», «Внедрение 5G», «Гибкое офисное пространство», «Специализация в IT» и «Индустрия 4.0».

Журнал fDi Intelligence является одним из продуктов Financial Times. Начиная с 2015 года издание выпускает мировой рейтинг лучших экономических зон. В текущем, 2021 году составители получили примерно 100 заявок от особых экономических зон.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что экспертный совет Иннополиса отобрал новые стартапы.