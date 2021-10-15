Экспертный совет Иннополиса отобрал новые стартапы

Сегодня экспертный совет особой экономической зоны «Иннополис» по стартапам на очередном, 13-м заседании отобрал для дальнейшего развития новые проекты.

Организованное в формате видеоконференции мероприятие провел вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, курирующий развитие Иннополиса. Участие в нем приняли члены экспертного совета и представители различных венчурных фондов, отмечают в аппарате вице-премьера.

В частности, вниманию собравшихся оказались представлены платформа Igent для создания «одушевленных» виртуальных ассистентов, которая внедряется в любые CRM-системы и мессенджеры, маркетплейс-конструктор для планирования событий и путешествий BeaMore, интеллектуальная платформа «Третья сторона», которая подбирает бизнесу специалистов по информационной безопасности, и многофункциональная платформа Wise City, объединяющая функции систем умного дома и интеллектуальной городской среды.

Кроме того, были представлены маркетплейс по размещению и продаже арт-объектов Arthesis, вендинговые автоматы для отправки корреспонденции без вызова курьера InnoPost, сервис автоматического поиска первичных данных формирования отчетов и коммерческих предложений KAIsa, сервис по онлайн-продаже товаров и оказанию услуг в автомобильной сфере AvtoMarket, онлайн-платформа для оценки качества коммуникации менеджеров по продажам Ectem OK и продукт для корпоративного блокчейна UniBlock.

«Сегодня мы отобрали стартап-проекты с применением искусственного интеллекта, блокчейна и других технологий, которые потенциально востребованы в сфере промышленности, ЖКХ, искусства, в бизнес-процессах и подборе персонала», — подчеркнул заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.

«Надеюсь, что новые стартапы найдут в Иннополисе не только единомышленников, но и возможности с точки зрения технологического наполнения своих идей и подбора квалифицированных кадров. А мы в свою очередь готовы активно содействовать в их продвижении», — добавил он.

Отобранные проекты смогут развиваться на территории Иннополиса, используя некоторые преимущества. Это льготная аренда офиса и пониженная налоговая ставка по упрощенной системе налогообложения в размере 1%.

На сегодняшний день в особой экономической зоне «Иннополис» работают уже 120 резидентов, 38 компаний-партнеров и 111 стартапов. Из числа стартапов 22 созданы студентами и выпускниками Университета Иннополис. Среди основных направлений работы — искусственный интеллект, информационная безопасность, индустрия 4.0, медицинские технологии и финтех. Здесь уже создано более 4 тыс. рабочих мест, инвестиции превышают 37,5 млрд рублей.