Иннополис и Газпромбанк обсудили сотрудничество в сфере ИИ и робототехнике

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Курирующий Иннополис заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов обсудил вопросы сотрудничества с заместителем председателя правления Газпромбанка Дмитрием Зауэрсом и вице-президентом — управляющим филиалом Газпромбанка в Казани Антоном Фоминым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В беседе также приняли участие генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов и проректор Университета Иннополис Искандер Бариев. Она была организована на полях Татарстанского нефтегазохимического форума в международном выставочном центре «Казань Экспо».

В ходе разговора стороны затронули кооперацию банка с IT-компаниями — резидентами ОЭЗ «Иннополис» в работе над запуском пилотных проектов в области искусственного интеллекта и в проведении совместных мероприятий.

Кроме того, интерес у представителей Газпромбанка вызвали проекты Университета Иннополис в таких сферах, как квантовая криптография, ИИ, робототехника и мехатроника, информационная безопасность, а также стартапы студентов вуза в сфере противодействия финансовому мошенничеству.

В ходе встречи было подписано соглашение между Газпромбанком и Университетом Иннополис. Стороны договорились о совместной реализации проектов в социальной, научно-исследовательской и образовательной сферах, а также об организации практики и о трудоустройстве студентов и выпускников университета.