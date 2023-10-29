«ИнноПарк» заполнен на 100%, открытие запланировано на начало 2024 года

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«ИнноПарк» особой экономической зоны «Иннополис» заполнен на 100%, официальное открытие площадки запланировано на первый квартал 2024 года. Сейчас прорабатывается вопрос строительства второй очереди индустриального парка в сфере высоких технологий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ОЭЗ Рената Халимова.

«Там пять арендаторов, высокотехнологичные производства, — уточнил он. — Это и роботы, и оборудование для печати 3D-домов, это и беспилотные летальные аппараты, и дронопорты. <...> Там ряд интересных направлений, технологичных, которые мы будем там запускать».

По его словам, после ужесточения санкций и ухода западных производителей открылось много ниш, которые стремятся заполнить производители с высокотехнологичными проектами. Как правило, это производства, которые занимают небольшие площади и по мере развития прирастают в объеме и выручке. «И дальше масштабируются на нашу производственную площадку в Лаишевском районе», — добавил Ренат Халимов.

Активно развивается и технопарк «Лаишево» — на площадку уже зашли четыре резидента. Ожидается, что до конца года их число увеличится на два.

В начале октября, напомним, «ИнноПарк» стал первой площадкой, включенной в федеральный Реестр технопарков в сфере высоких технологий, которые могут воспользоваться мерами государственной поддержки. В частности, его резидентам будет доступно частичное возмещение затрат на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры.