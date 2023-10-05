«ИнноПарк» первым включен в Реестр технопарков в сфере высоких технологий Минпромторга

«ИнноПарк» особой экономической зоны «Иннополис» первым включен в Реестр российских технопарков в сфере высоких технологий, которые могут воспользоваться мерами господдержки. Такое решение приняло Министерство промышленности и торговли РФ, рассказали в аппарате вице-премьера РТ Романа Шайхутдинова, курирующего Иннополис.

Реестр создан в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 августа 2023 года №1381 в целях реализации новых норм Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации».

Технопарки в сфере высоких технологий смогут рассчитывать на частичное возмещение затрат по созданию, модернизации или реконструкции объектов инфраструктуры. Объем возмещения будет рассчитываться исходя из уплаченных резидентами парков налогов и таможенных пошлин.

Главными условиями для получения поддержки определены практическое внедрение компаниями — резидентами технопарков научно-технических и инновационных разработок в производство промышленной продукции, а также выведение на рынок новых продуктов, технологий и услуг.

«Важно, что команды, развивающие инфраструктуру парков в сфере высоких технологий, смогут рассчитывать на федеральные меры поддержки наравне с промышленными и индустриальными парками <…>. И мы рады, что первым в такой реестр вошел технопарк из Иннополиса!» — прокомментировал это событие заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что более половины «ИнноПарка» займет производитель телекоммуникационного оборудования из Китая.