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Более половины Иннопарка займет производитель телекоммуникационного оборудования из Китая
Более половины технопарка Иннопарк в Иннополисе займет китайская компания — производитель телекоммуникационного оборудования. Об этом на первом российско-китайском форуме «РОСТКИ» сообщил генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.
«Крупная китайская компания взяла большую часть площадей, которые были построены в рамках проекта Иннопарк. Там будет производиться высокотехнологичное телекоммуникационное оборудование: коммутаторы, серверные шкафы и многое другое. Порядка 60% площадей они забирают, общий объем инвестиций — 20 млн долларов», — пояснил спикер.
По словам Халимова, первая продукция будет выпущена новым заводом до конца текущего года.
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