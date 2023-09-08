Более половины Иннопарка займет производитель телекоммуникационного оборудования из Китая

Более половины технопарка Иннопарк в Иннополисе займет китайская компания — производитель телекоммуникационного оборудования. Об этом на первом российско-китайском форуме «РОСТКИ» сообщил генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

«Крупная китайская компания взяла большую часть площадей, которые были построены в рамках проекта Иннопарк. Там будет производиться высокотехнологичное телекоммуникационное оборудование: коммутаторы, серверные шкафы и многое другое. Порядка 60% площадей они забирают, общий объем инвестиций — 20 млн долларов», — пояснил спикер.

По словам Халимова, первая продукция будет выпущена новым заводом до конца текущего года.