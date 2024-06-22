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Инфраструктура Игр БРИКС работает в штатном режиме после DDOS-атаки
Инфраструктура проходящих в Казани Спортивных игр стран БРИКС после отражения DDOS-атаки работает в штатном режиме и готова к проведению соревнований. Об этом сообщили в оргкомитете турнира.
Технические специалисты Центра противодействия киберугрозам предприняли необходимые компенсирующие меры для предотвращения влияния на системы состязаний после DDOS-атаки, нацеленной на инфраструктуру одного из центров обработки данных, находящихся в столице Татарстана.
«Последствий для проведения соревнований зафиксировано не было», — заверили в оргкомитете.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что 21 июня Игры БРИКС подверглись крупной DdoS-атаке. Хакеры использовали десятки тысяч IP-адресов для остановки работы цифровых ресурсов площадок, на которых проходит мероприятие.
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