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Цифровые ресурсы Игр БРИКС 21 июня подверглись крупной DDoS-атаке
21 июня Спортивные игры стран БРИКС подверглись крупной DDoS-атаке – хакеры используют десятки тысяч IP-адресов для остановки работы цифровых ресурсов площадок мероприятия. Об этом рассказал ТАСС глава центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков. Компания обеспечивает киберзащиту мероприятия.
«Начиная примерно с 12:00 мы фиксируем крупную распределенную DDoS-атаку на каналы связи Игр БРИКС», – рассказал Дрюков.
По его словам, были отбиты уже три волны киберударов, в которых хакеры задействовали практически все известные типы DDoS, что бывает нечасто.
«Вредоносные запросы летели с десятков тысяч IP-адресов из самых разных стран, мощность атаки в пике достигала 400 Гбит/с», – отметил собеседник.
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