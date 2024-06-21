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Общество 21 июня 2024 22:02

Цифровые ресурсы Игр БРИКС 21 июня подверглись крупной DDoS-атаке

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21 июня Спортивные игры стран БРИКС подверглись крупной DDoS-атаке – хакеры используют десятки тысяч IP-адресов для остановки работы цифровых ресурсов площадок мероприятия. Об этом рассказал ТАСС глава центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков. Компания обеспечивает киберзащиту мероприятия.

«Начиная примерно с 12:00 мы фиксируем крупную распределенную DDoS-атаку на каналы связи Игр БРИКС», – рассказал Дрюков.

По его словам, были отбиты уже три волны киберударов, в которых хакеры задействовали практически все известные типы DDoS, что бывает нечасто.

«Вредоносные запросы летели с десятков тысяч IP-адресов из самых разных стран, мощность атаки в пике достигала 400 Гбит/с», – отметил собеседник.

Спортивные игры БРИКС будут проходить с 12 по 23 июня. Программа включает 27 спортивных дисциплин. Состязаться друг с другом будут более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей. Напомним, 12 июня прошла церемония открытия соревнований. С приветственным словом к участникам и гостям Игр БРИКС обратились Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.
#Игры БРИКС
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