Информационные табло с новым дизайном на остановках Казани заработают 1 апреля

Фото: телеграм-канал Комитета по транспорту Казани

В Казани завершают установку информационных табло в новом дизайне на остановках общественного транспорта. Заработают они 1 апреля, сообщается в телеграм-канале городского Комитета по транспорту.

Всего их 42: семь смонтированы на остановках в Вахитовском районе, 5 – в Приволжском районе, 4 – в Московском, 5 – в Кировском, 8 – в Ново-Савиноском, 11 – в Советском, 2 – в Авиастроительном.

Одно из них установил мастер МКУ «Организатор пассажирских перевозок» Кирилл Нефедов, который в 2013 году смонтировал самое первое информационное табло на Площади Тукая. «В самом начале информационные табло были диковинкой, сегодня стало привычным предметом в жизни большого города», – отметил специалист.

О том, какие изменения в дизайне табло, ранее рассказали в комитете.