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Информационные табло с новым дизайном на остановках Казани заработают 1 апреля
В Казани завершают установку информационных табло в новом дизайне на остановках общественного транспорта. Заработают они 1 апреля, сообщается в телеграм-канале городского Комитета по транспорту.
Всего их 42: семь смонтированы на остановках в Вахитовском районе, 5 – в Приволжском районе, 4 – в Московском, 5 – в Кировском, 8 – в Ново-Савиноском, 11 – в Советском, 2 – в Авиастроительном.
Одно из них установил мастер МКУ «Организатор пассажирских перевозок» Кирилл Нефедов, который в 2013 году смонтировал самое первое информационное табло на Площади Тукая. «В самом начале информационные табло были диковинкой, сегодня стало привычным предметом в жизни большого города», – отметил специалист.
О том, какие изменения в дизайне табло, ранее рассказали в комитете.
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