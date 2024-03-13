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На 42 остановках Казани появятся информационные табло с новым дизайном
На 42 остановочных пунктах общественного транспорта Казани обновят информационные табло. Сотрудники МКУ «Организатор пассажирских перевозок» уже установили их на остановках «Площадь Тукая», «Колхозный рынок» и «Автовокзал», сообщается в телеграм-канале городского Комитета по транспорту.
«На табло информация передается в трех цветах. В отличие от прошлой модели шрифт текста стал отчетливее и крупнее», — сказано в публикации.
Новые указатели будут установлены на самых популярных маршрутах, а также в местах прохождения маршрутов вблизи объектов, задействованных в рамках проведения Игр БРИКС.
В комитете отметили, что решение о монтаже новых табло принимается с учетом обращения пассажиров. Так, в ближайшее время указатели установят на остановках по ул. Кулахметова, Первого Мая, Файзи, Вагапова.
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