Дорогие кредиты, падение рубля и логистика: почему в Татарстане ускорился рост цен

Годовая инфляция в Татарстане в декабре 2024-го выросла до 9,66% после 8,83% в ноябре. Это выше, чем по России в целом (9,52%) и в ПФО в частности (9,54%). Ускорение в Нацбанке РТ объяснили, как и ранее, тем, что производители переносили в цены свои издержки, а также сокращением предложения некоторых товаров.





В продуктовой рознице годовая инфляция в декабре ускорилась наиболее заметно – до 12,41%

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

В продуктовой рознице годовая инфляция в декабре ускорилась до 12,41%

Показатель годовой инфляции в Татарстане в декабре 2024-го лишь немного недотянул до двузначного значения, остановившись на уровне в 9,66%. Выше в последний раз было только в феврале 2023-го (10,74%).

В помесячной динамике рост цен в декабре замедлился до 1,25% после 1,41% в ноябре (это был пик в 2024-м). Однако если исключить сезонность, рост цен в декабре оказался выше, чем месяцем ранее, – 1,16% против 1,14%.

При этом в продуктах в декабре была достигнута наивысшая в 2024-м динамика – 2,32% (с устранением сезонности), после 1,79% в ноябре. В «непродах» рост остался почти на том же уровне – 0,61% (в ноябре – 0,56%), а в услугах даже замедлился – до 0,32% (после 1,04% в предыдущем месяце). Уровень базовой инфляции под конец года вообще взлетел до 9,58%, став рекордным для 2024-го. В текущем году эта цифра фактически сравнима с общим Индексом потребительских цен (ИПЦ).

Ускорение инфляции в Нацбанке Татарстане по старинке объяснили тем, что производители ряда товаров, как и в предыдущие месяцы, «переносили в цены возросшие затраты». Кроме того, в конце прошлого года в республике сократилось предложение некоторых товаров.

Снижение цен на помидоры и мясо птицы в декабре сменилось ростом

В продуктовой рознице годовая инфляция в декабре ускорилась наиболее заметно – до 12,41%, достигнув пика с октября 2022-го, в непродовольственной – всего до 5,27% (после 10,32% и 4,85% месяцем ранее соответственно). И только в услугах годовой уровень роста цен замедлился до 12,37% (после 12,62% в ноябре).

Этому, как отметили в Нацбанке Татарстана, «способствовал рост предложения». В числе прочего в конце года в Татарстане увеличилось предложение квартир в долгосрочную аренду – отчасти из-за того, что «в сложившихся условиях на рынке недвижимости» собственникам жилых помещений стало невыгодно их продавать. В итоге годовой рост стоимости аренды жилья замедлился.

Ускорение цен на продовольствие в декабре в регуляторе связали, как и ранее, с увеличением издержек предприятий и сокращением предложения ряда продуктов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Ускорение цен на продовольствие в декабре в регуляторе связали, как и ранее, с увеличением издержек предприятий и сокращением предложения ряда продуктов. Так, производители и поставщики мясных и молочных продуктов, а также тепличных овощей переносили в стоимость своих товаров возросшие расходы на оплату труда, упаковку, логистику и энергоресурсы.

Поэтому сильнее, чем в ноябре, в декабре в годовом выражении выросли цены на огурцы, говядину, свинину и молочную продукцию, в том числе сливочное масло и сыры. А снижение цен на помидоры и мясо птицы сменилось ростом.

Сыграли и внешние факторы. Так, по сравнению с 2023-м по итогам прошлого года в целом по стране снизились урожай картофеля (из-за сокращения посевных площадей и неблагоприятных погодных условий) и объемы вылова рыбы (как следствие, и объемы ее переработки). В итоге предложение картофеля и рыбных продуктов в рознице в Татарстане сократилось, что сразу же отразилось на ценниках.

Предложение бензина на внутреннем рынке тоже «несколько сократилось»

В непродовольственном сегменте не цены также влияют возросшие затраты поставщиков и производителей, в том числе из-за произошедшего ранее ослабления рубля. Сильнее всего это бьет по рынкам бытовой и цифровой техники – подорожали как импортные компоненты, так и готовая продукция.

«В условиях устойчиво высокого спроса компаниям было проще переносить возросшие издержки в цены. Как итог – в декабре ускорился годовой рост цен на холодильники, а цены на смартфоны, стиральные машины и пылесосы в годовом сопоставлении выросли после снижения в ноябре», – отметили в Нацбанке Татарстана.

Предложение бензина на внутреннем рынке тоже «несколько сократилось» из-за снижения его производства Фото: © «Татар-информ»

Предложение бензина на внутреннем рынке тоже «несколько сократилось» из-за снижения его производства (напомним, эти данные с апреля прошлого года Росстат не раскрывает). Зато выросли издержки его поставщиков, в том числе на логистику. Поэтому годовой рост цен на этот вид топлива в декабре тоже ускорился.

«На ускорение продовольственной инфляции в целом по 2024 году повлияло сокращение урожая в России из-за неблагоприятных погодных условий, ослабление рубля, рост затрат на топливо, сырье (в том числе импортируемое), логистику, оплату труда, повышение стоимости кредитов. В росте цен на непродовольственные товары в большей степени отражалось влияние динамики курса рубля и удорожания логистики импортных поставок из-за затруднений с внешними расчетами, высокий уровень потребительского спроса, в том числе за счет роста кредитования (в первом полугодии 2024-го, перед завершением льготной безадресной ипотеки, на нее предъявлялся ажиотажный спрос), повышение акцизов, тарифов и утильсбора на иностранную автотехнику», – объяснила Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

На рост цен на услуги, по ее словам, повлияли индексация тарифов ЖКХ и транспорта, дефицит трудовых ресурсов и высокие номинальные темпы роста зарплат в среднем по экономике (около 18%), дисбаланс спроса и предложения на рынке внутреннего туризма, а также продолжающийся опережающий рост цен на услуги зарубежного туризма.

Уровень годовой инфляции в целом по России в декабре составил 9,52%

Уровень годовой инфляции в целом по России в декабре составил 9,52%, это выше октябрьского прогноза ЦБ (8–8,5%), но чуть ниже оценки, которую в декабре озвучивал директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России Андрей Ганган (9,6–9,8%). Декабрьский показатель оказался выше, чем в 2023-м (7,42%), но ниже, чем в кризисном 2022-м. В Татарстане картина схожая – 7,06% и 11,37% соответственно.

По словам Беленькой, «данные по инфляции за декабрь принципиально не меняют картину высокой инфляции (которая в годовом выражении продолжает расти и в начале этого года)». «Однако более низкое, чем ожидал рынок, значение инфляции в декабре может быть аргументом в пользу правильности решения ЦБ на декабрьском заседании сделать паузу в повышении ключевой ставки и оценить достаточность произошедшего ужесточения ДКП для замедления инфляции» (напомним, в декабре ЦБ оставил «ключ» на рекордно высоком уровне в 21%, хотя рынок ждал повышения на один-два пункта).

По данным Банка России, годовой рост цен в декабре по сравнению с ноябрем ускорился в 70, а месячные приросты – в 50 регионах России. При этом вклад в ИПЦ товаров и услуг с волатильной ценовой динамикой оказался менее существенным, чем в ноябре, хотя и остался положительным.

Сокращение было связано главным образом с замедлением роста цен на услуги связи, сильно подорожавшие в ноябре. Наиболее же сильно выросли в декабре цены на услуги зарубежного туризма (что связано с ослаблением рубля), сливочное и растительные масла, сахар, продукты из рыбы, фрукты и овощи.

Среди устойчивых компонентов в декабре по сравнению с ноябрем быстрее дорожали мясные продукты, бытовые услуги и общепит, а также большинство непродовольственных товаров (одежда и обувь, мебель), в том числе и наиболее чувствительных к колебаниям курса рубля: бытовая техника, легковые автомобили и средства связи. Другими словами, ослабление рубля остается дополнительным проинфляционным фактором, который воздействует на цены широкого круга товаров и услуг.

В ЦБ традиционно заявили, что все это «свидетельство того, что расширение внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности наращивания физических объемов выпуска». В этой ситуации регулятор сохраняет ключевую ставку на высоком уровне, потому что только так можно будет добиться замедления инфляции и ее возвращения к цели (4%).

ЦБ: к уровню 4% годовая инфляция вернется только в 2026-м

В начале января рост инфляции продолжился – до 9,9% в годовом выражении. «Можно сказать, что инфляция стабилизировалась на повышенном уровне... будет держаться вблизи 10% в первом полугодии и постепенно снижаться во втором. Схожего мнения придерживается и ЦБ, который отмечал, что ждет пика инфляции в апреле этого года», – отмечают в ПСБ.

По прогнозу Банка России, к целевому таргету в 4% годовая инфляция в целом по стране вернется теперь только в 2026-м. В ФГ «Финам» прогнозируют, что по итогам 2025-го инфляции составит 5–7%, «причем пока траектория складывается ближе к верхней половине прогнозного диапазона». Базовый прогноз Райффайзен банка – 6,5%.

«Сейчас с трудом можно поверить в сценарий заметной дезинфляции по итогам 2025-го. Снижение будет затруднено набором прямых и косвенных последствий санкций. Однако не стоит недооценивать вклад динамики экономической активности – этот фактор может в довольно короткие сроки изменить расклад сил», – говорит Станислав Мурашов из Райффайзен банка.

По прогнозу Банка России, к целевому таргету в 4% годовая инфляция в целом по стране вернется теперь только в 2026-м Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Он добавляет, что «спрогнозировать степень охлаждения экономики сейчас довольно проблематично». Однако «процесс ослабления активности может оказаться стремительным (и не угадываться на основе предыдущей динамики)». «В любом случае сценарий «мягкой просадки» экономики будет иметь дезинфляционный эффект, в большей или меньшей степени», – говорит аналитик. А то, что такая «просадка» начинается, показывает целый ряд макроэкономических индикаторов.

Последние данные Росстата по инфляции увеличивают вероятность сохранения ключевой ставки на уровне 21% на первом в этом году заседании ЦБ, которое состоится 14 февраля. «В нашем базовом сценарии мы прогнозируем начало снижения ставки не ранее середины 2025 года до 17–18% к концу года», – говорит Ольга Беленькая.