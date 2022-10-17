Инфляция в Татарстане в сентябре замедлилась до 14%

Годовая инфляция в Татарстане в сентябре этого года замедлилась до 14% после 14,7% в августе. Это следует из информации Отделения Банка России — Национального банка по РТ.

Продовольственная инфляция за месяц снизилась с 18,1% в августе до 16,5% в сентябре. На мясную и молочную продукцию за это время прирост цен замедлился на 2%, а на макаронные изделия и крупы — на 5%. При этом рост цен на рыбную продукцию за месяц увеличился на 0,3%.

Непродовольственная инфляция в сентябре уменьшилась до 14% после 14,2% в августе. Продолжили дешеветь строительные материалы. Еще в июле впервые за четыре года было зафиксировано падение цен на них, а в августе их стоимость снова уменьшилась. В сентябре же они стали стоить на 4% меньше, чем годом ранее.

Инфляция в сфере услуг уменьшилась до 10,8% после 11,3% в августе. Больше всего замедлился рост цен на услуги связи — до 14% после 16,8% в августе, а также на образование. При этом продолжают дорожать зарубежный туризм и санаторно-оздоровительные услуги.

Пикового значения инфляция в этом году достигала в апреле, тогда она равнялась 18,6% год к году.