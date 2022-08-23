«Цены нащупали дно»: стройматериалы в Татарстане подешевели впервые за 4 года

Строительные материалы в Татарстане в июле подешевели впервые с марта 2018 года. Как в этом строительном сезоне менялись цены на стройматериалы, какие прогнозы делают эксперты на осенний и зимний периоды и как ситуация повлияет на стоимость недвижимости – в материале «Татар-информа».

Пиломатериалы в июле 2022 года подешевели на 32,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Снижение цен вызвали экспортные ограничения

Экспортные ограничения на продукцию, используемую в строительстве, привели к тому, что товаров на внутреннем рынке стало больше. Бешеный рост цен сначала замедлился, а в июле и вовсе привел к дефляции.

Разбег цены на стройматериалы начали осенью 2020 года, а пика достигли в июле прошлого года, тогда цены год к году выросли в 1,5 раза. В июле этого года цены на стройматериалы в Татарстане, согласно расчетам Росстата, снизились на 5%.

В частности, пиломатериалы в июле 2022 года подешевели на 32,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, согласно информации Отделения Банка России – Национального банка России в Татарстане. При этом в июне этого года стоимость снизилась на 15,4% к июню 2021 года.

Больше всего в Татарстане из древесных материалов подешевели древесно- и ориентированно-стружечные плиты (ДСП и ОСП). Цена на них в июле снизилась на 43%. Стоит отметить, что снижение стоимости древесины также привело к замедлению годового роста цен на мебель.

Марат Айзатуллин: «Самый большой рост цен был на металл – еще до 24 февраля, сейчас мы видим небольшой спад, цены нормализовались» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Металл подешевел на четверть

В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана «Татар-информу» сообщили, что в республике с начала года подешевели речной песок и металл, и если песок опустился в цене на 4% – до 312 рублей за тонну, то металлургические изделия с начала года подешевели примерно на четверть.

Так, стоимость тонны стали для арматуры снизилась на 17,5 тыс. рублей – с 68,3 до 50,8 тыс. рублей, а листовой металл подешевел со 109 до 82 тыс. рублей, то есть на 27 тыс. рублей за тонну.

«Самый большой рост цен был на металл – еще до 24 февраля, что привело к подорожанию всех стройматериалов. Сейчас мы видим небольшой спад, цены нормализовались», – сообщал министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин.

Цены на металл продолжат падать

Директор компании «МеталлГрад» Сергей Сидоров рассказал, что снижение стоимости металла наблюдается некоторое время, причем в июле цены несколько увеличились.

«Дешевели цены на металл в конце мая и весь июнь. В конце июня цены нащупали дно. То есть паритет между санкциями, производством металла и его потреблением внутри страны», – сказал он.

Сергей Сидоров: «В августе ждем снижения стоимости металла из-за закрытия внешних рынков и окончания сезона строительства у небольших компаний» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Эксперт связывает снижение цен на металлургию с закрытием внешних рынков для производителей России.

«В августе ждем снижения стоимости металла из-за закрытия внешних рынков и окончания сезона строительства у небольших компаний. Цены, скорее всего, упадут до нижней отметки, которая была в июне, и с ними мы войдем в зиму. Потому что, с одной стороны, спрос упадет, так как не сезон, а с другой – металлургам выпускать меньшее количество тоже не выгодно», – полагает Сидоров.

Наибольший рост цен за 7 месяцев произошел на силикатные и керамические кирпичи – на 32% и 24% соответственно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пик стоимости пришелся на апрель-май, а летом цены пошли вниз

Несмотря на снижение стоимости ряда строительных материалов, некоторые позиции в июле этого года прибавили в цене как в сравнении с прошлогодним аналогичным месяцем, так и с началом 2022 года.

По данным Минстроя РТ, наибольший рост цен за 7 месяцев произошел на силикатные и керамические кирпичи – на 32% и 24% соответственно. Так, тысяча силикатных кирпичей с начала года подорожала на 3,5 тыс. рублей – с 11 до 14,5 тыс. рублей, а керамических – с 19,4 до 24 тыс. рублей, то есть на 4,6 тыс. рублей.

Кроме того, высокий рост стоимости показал портландцемент – более прочный и устойчивый аналог обычного цемента. С начала года цена одной тонны этого материала выросла на 26%, или на 1,7 тыс. рублей, – с 6,6 до 8,3 тыс. рублей.

По данным Росстата, пик стоимости большинства строительных материалов в Татарстане приходится на апрель-май текущего года, а в конце мая – начале июня этого года на большинство подорожавших товаров началось постепенное уменьшение цены.

Так, пиковая цена на кирпичи в этом году, по данным Росстата, была отмечена в мае – 23,2 тыс. рублей за тысячу штук, а в июле их стоимость опустилась до 22,6 тыс. рублей. Аналогичная ситуация произошла и с досками, цена на которые в мае достигала 17,5 тыс. рублей, а в июле опустилась до 16,2 тыс. рублей.

Марат Майоров: «Стоимость жилья вряд ли поменяется, ведь там много составляющих и без подешевевших стройматериалов» Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Стоимость жилья вряд ли поменяется»

Снижение стоимости ряда строительных материалов никак не отразится на конечной стоимости готовой недвижимости. Такого мнения придерживается большинство строительных компаний, а также продавцов и изготовителей стройматериалов.

Так, представитель строительной компании «Корнер» Николай Трофимов говорит, что отдельное изменение некоторых материалов не влияет на общую картину из-за большого количества различных компонентов в постройке.

«Взять, к примеру, ту же арматуру. Ее количество на общем фоне всех материалов – мизер. И так по каждому пункту – что-то подешевело, что-то подорожало, но в среднем стоимость останется той же, что и при первоначальных ценах», – пояснил он.

Аналогичной позиции придерживается сотрудник компании «Металлопрокат» Марат Майоров. «Стоимость жилья вряд ли поменяется, ведь там много составляющих и без подешевевших стройматериалов. К тому же падение цены было не таким сильным, чтобы как-то повлиять на ситуацию», – считает Майоров.

Он добавил, что в августе снова наблюдается небольшое увеличение стоимости на строительные материалы и спрогнозировать дальнейшее развитие цен очень сложно, однако жилье точно не будет падать в цене.